Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 379,36 тенге за доллар

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 0,60 тенге и составил 379,36 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,36 тенге за доллар (-0,60 тенге), суммарный объем торгов - 97 850 тыс. USD (+18 052 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах принял участие 21 член KASE.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,32 тенге за доллар США при объеме торгов 56 230 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9400 тенге за рубль при объеме торгов 2 000 тыс. рублей; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

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