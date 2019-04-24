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Казахстанская компания заключила сделку по поставке растительного масла в Узбекистан

23.04.2019, 14:41 8857
Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанская компания ТОО "KAG Group" заключила сделку по поставке собственной продукции - растительного масла в Узбекистан, передает Kazakhstan Today.
 
Партнером ТОО "KAG Group" с узбекской стороны выступает ООО "Toshkent Regional Trading".
 

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" застраховала аккредитив, выпущенный банком узбекского партнера - АКБ "Кишлок Курилиш банк". Сумма аккредитива составляет более 132 тысяч долларов США. Общий лимит страхования аккредитивов по сделке, установленный "KazakhExport" - 500 тысяч долларов США. С казахстанской стороны в рамках аккредитива сделку финансирует ДБ АО "Сбербанк", - сообщили в экспортной компании.

 
Благодаря предоставленному торговому финансированию, узбекский покупатель растительного масла может рассчитаться за полученный товар в течение 12 месяцев, казахстанский производитель получает оплату в размере 100% сразу после поставки. 
 
Банковский аккредитив - это сделка, по условиям которой банк-эмитент (со стороны покупателя) и подтверждающий или финансирующий банк (со стороны поставщика) оплачивают поставщику партии товаров, доставляемых покупателю. Подтверждающий или финансирующий банк, как правило, предоставляет отсрочку платежа банку-эмитенту. Последний вправе назначить покупателю срок возмещения по аккредитиву в пределах периода отсрочки.
 
Страхование аккредитива - один из 14 инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса, имеющихся в портфеле "KazakhExport". Воспользоваться ими может любое действующее казахстанское предприятие по производству не сырьевых товаров и услуг, которое планирует выйти на международные рынки и при этом обезопасить свой бизнес от нежелательных рисков.
 

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