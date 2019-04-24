Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 377,33 тенге за доллар

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,22 тенге, до 377,33 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,33 тенге за доллар (+0,22 тенге), суммарный объем торгов - 68 515 тыс. USD (-154 585 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9206 тенге за рубль (+0,0057 тенге), суммарный объем торгов - 29 000 тыс. рублей (-13 000 тыс. рублей).

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