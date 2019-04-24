Сайденов вышел из состава совета директоров Народного банка

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Полномочия члена совета директоров АО "Народный банк Казахстана" Анвара Сайденова прекращены по его собственной инициативе, передает Kazakhstan Today.

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) сообщило итоги голосования на годовом общем собрании его акционеров, состоявшемся 18 апреля 2019 года. Принято решение досрочно прекратить полномочия члена совета директоров, независимого директора АО "Народный банк Казахстана" Сайденова Анвара Галимуллаевича по собственной инициативе, с 18 апреля 2019 года, на основании его письменного уведомления, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

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