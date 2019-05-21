За прошлый год товарооборот между Казахстаном и Японией вырос на 54%, до $2 млрд

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - За прошлый год товарооборот между Казахстаном и Японией достиг $2 млрд, увеличившись на 54%, передает Kazakhstan Today.

Япония является седьмым крупнейшим иностранным инвестором Казахстана, наблюдается рост двустороннего товарооборота. За 2018 год показатели торгового оборота достигли $2 млрд, продемонстрировав рост на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ($1,3 млрд), в основном за счет казахстанского экспорта в Японию", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК по итогам встречи главы ведомства Бейбута Атамкулова с японским коллегой Таро Коно.

В настоящее время в Казахстане работают 70 предприятий с участием японского капитала, которые заняты в таких сферах, как нефть и газ, металлургия, финансы, горнорудная промышленность, оптовая продажа автомобилей и логистика.

Казахстан заинтересован в привлечении японских инвестиций и передовых технологий, необходимых для успешной реализации модернизации экономики. Наша страна готова создать благоприятные условия для реализации совместных взаимовыгодных проектов. Стороны договорились продолжить работу по дальнейшему укреплению казахстанско-японского сотрудничества.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму императору Японии Нарухито по случаю его восшествия на престол. Между тем в Алматы в апреле 2019 года вдоль реки Есентай высадили сакуру - символ страны восходящего солнца, чтобы создать в будущем Аллею сакуры.

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