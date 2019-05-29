Холдинг "КазАгро" погасил остаток долга по еврооблигациям в размере 179,6 млн евро

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Холдинг "КазАгро" погасил все внешние долги, сообщила пресс-служба компании, передает Kazakhstan Today.

Холдинг "КазАгро" своевременно погасил остаток долга по еврооблигациям в размере 179,6 млн евро, в результате избавившись от возможных валютных рисков и значительно улучшив показатели финансовой устойчивости.

Исключение подверженности валютным рискам является важной составляющей финансовой стабильности "КазАгро". Холдинг, как основной оператор государственных программ в аграрном секторе сам должен быть финансово устойчивым. Без понимания этого фактора невозможна успешная реализация поставленных государством задач", - сказал председатель правления АО "Холдинг "КазАгро" Ербол Карашукеев.

Своевременное погашение долгов положительно влияет на рейтинги компании. В настоящий момент долгосрочный кредитный рейтинг "КазАгро" представлен оценкой "BBB" с прогнозом "Позитивный" по шкале Fitch Ratings и оценкой "Ba1" с прогнозом "Стабильный" по шкале Moody's Investors Service.

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", являясь оператором важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства, обеспечивает доступное, целевое и эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, осуществляя дальнейшее развитие производственной, информационной и сервисной инфраструктуры АПК.

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