Москва. 3 июня. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена развивать сотрудничество с Африканским союзом. Об этом заявила министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая по итогам конференции "Евразийский экономический союз-Африка: экономическая интеграция как фактор развития двух регионов и диалога между ними", передает Kazakhstan Today.

Перед странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит задача по дальнейшему углублению сотрудничества с Африканским континентом и созданию условий для выхода на более высокие показатели торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

За последние 8 лет товарооборот ЕАЭС с государствами Африки вырос в 2,7 раза и по итогам 2018 года составил $21,7 млрд. По объемам торговли с ЕАЭС Африканский союз уже сейчас опережает Соединённые Штаты Америки. Это хорошо показывает динамику нашего торгово-экономического сотрудничества. Свыше 80% экспорта ЕАЭС в страны Африки приходится на пять стран: Алжир, Египет, Марокко, Нигерия и Тунис. При этом страны Африки больше всего торгуют с Россией, хотя есть возможности для выхода на единый рынок всех стран. Нам надо расширять географию", - сказала сегодня Татьяна Валовая.

Она также сообщила, что президент России Владимир Путин пригласил ЕЭК участвовать в саммите Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи, и поддержал намерение подписать меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Африканским союзом.

По информации пресс-службы, послы стран Африки в России в свою очередь отметили заинтересованность в расширении сотрудничества. "Те примеры сотрудничества, которые мы уже видим, говорят о том, что нужно формализовать наши отношения. Необходимо создать наиболее подходящую нам модель работы. Нужны соглашения, которые мы будем развивать, чтобы ЕАЭС позволил Африке интегрироваться в общее пространство", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Камеруна, дуайен Африканского дипломатического корпуса Махамат Паба Салэ.

Как подчеркнула председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер, несмотря на то, что на долю России приходится 94% товарооборота с Африканским континентом, другие страны Союза также становятся все более заметными в рамках взаимодействия с Африкой.

"Экспорт Республики Беларусь в Африку за последние 8 лет вырос в 1,5 раза, Республики Казахстан - в 2,4 раза, то есть интерес к интеграционному взаимодействию со странами Африки в ЕАЭС растет. Со своей стороны африканские государства демонстрируют достаточно стойкий интерес к продукции, которая производится на территории Евразийского экономического союза, к возможности реализации товаров и услуг, а самое главное - к технологиям и человеческому капиталу", - отметила она.

В пресс-службе также подчеркнули, что интерес к взаимовыгодному сотрудничеству стан ЕАЭС и Африканского континента обоюден. В настоящее время ЕАЭС ведет совместную работу с Египтом по заключению соглашения о свободной торговле, между ЕЭК и правительством Королевства Марокко подписан Меморандум о сотрудничестве.

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