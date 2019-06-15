Минюст добился снятия незаконного ареста на счета Нацбанка в Bank of New York Mellon на сумму $21,5 млрд

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С 2003 по 2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долларов. Также удалось добиться снятия незаконного ареста на счета НБРК в Bank of New York Mellon на сумму 21,5 млрд долларов. Ведется работа по возмещению нанесенного ущерба", - сказал Бекетаев.
Как сообщалось ранее, компания BNY Mellon заморозила $22 млрд, принадлежащих Национальному фонду Казахстана. В Минюсте назвали заморозку этих средств нарушением договорных обязательств со стороны BNY Mellon и отметили, что арест средств Нацфонда не ограничивает права на получение дивидендов. Позже голландский суд разморозил принадлежащие Нацфонду РК $22 млрд, тем не менее сообщалось, что средства остаются замороженными. В Министерстве юстиции заверяли, что снятие ареста с активов Нацфонда РК лишь вопрос времени. Позже Минюсту РК приходилось снова опровергать информацию об очередной заморозке активов Нацфонда.
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