Минюст добился снятия незаконного ареста на счета Нацбанка в Bank of New York Mellon на сумму $21,5 млрд

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Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Сегодня состоялась отчетная встреча министра юстиции РК Марата Бекетаева с населением, в ходе которой министр рассказал о защите интересов государства, передает Kazakhstan Today.

С 2003 по 2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долларов. Также удалось добиться снятия незаконного ареста на счета НБРК в Bank of New York Mellon на сумму 21,5 млрд долларов. Ведется работа по возмещению нанесенного ущерба", - сказал Бекетаев.

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