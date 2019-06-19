В Жанаозене открыли новый спортклуб

Жанаозен. 17 июня. Kazakhstan Today - Новый спортивный клуб открыли в Жанаозене, передает Kazakhstan Today.

Из года в год в городе Жанаозене растет число желающих заниматься собственным бизнесом. Это в первую очередь связано с сокращением административных бюрократических преград, введением государственных программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Благодаря проекту "Нур Капитал", действующему по инициативе акимата Мангистауской области, в Жанаозене уже реализован ряд социальных проектов, образованы новые рабочие места.

В частности, по инициативе предпринимателя Сауле Сарыевой в рамках программы "Нур Капитал" был реализован проект "Спортивный комплекс". На приобретение современного спортивного оборудования было выделено 7 млн тенге. Предприниматель планирует охватить порядка 150 детей и взрослых, в клубе созданы разные спортивные секции, фитнес-центр.

На открытие спортивного клуба "Adai Fight club" приехал трехкратный чемпион мира по боям без правил Арман Оспанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства