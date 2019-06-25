Банк ВТБ (Казахстан) продолжит выплату вкладчикам QazaqBanki до 24 декабря 2019 года

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"продолжит осуществлять выплату вкладчикам АО "QazaqBanki" по всей филиальной сети до 24 декабря 2019 года, передает Kazakhstan Today.
Соответствующее агентское соглашение между банком-агентом и Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) было подписано в пятницу, 21 июня. Выплата проходит от имени и за счет средств КФГД, сообщили в пресс-службе фонда.
По ее информации, в АО "QazaqBanki" были размещены депозиты 18 тысяч вкладчиков и индивидуальных предпринимателей. С момента начала выплаты, с 24 декабря 2018 года, вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 20,2 млрд тенге, что составляет более 98% от первоначальной суммы выплат.
Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 325 млн, то есть не более 2% от первоначальной суммы. Однако на данный момент за выплатой обратилось менее трети вкладчиков. Порядка 80% из числа вкладчиков, которые пока не востребовали вклады, имели депозиты менее пяти тысяч тенге, а 14% имели вклады более ста тысяч тенге. Сегодня самая крупная невостребованная сумма составляет 13,4 млн тенге. Наименее активно обращаются вкладчики в Семее, Петропавловске, Усть-Каменогорске", - отметили в КФГД.
Чтобы обеспечить максимально быструю, удобную выплату для этих вкладчиков банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" и Казахстанский фонд гарантирования депозитов приняли решение продолжать использовать инфраструктуру и филиальную сеть банка-агента, которая сегодня насчитывает 17 филиалов и 28 отделений по всему Казахстану. Вкладчики вправе обратиться во все отделения банка-агента в любой рабочий день до 24 декабря 2019 года.
Банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" выплачивает возмещение на основании документа, удостоверяющего личность, и заявления вкладчика, бланк которого можно получить и заполнить в отделении. Возможна и выплата возмещения по доверенности. Деньги выплачиваются наличными, безналичным переводом на банковский счет, также можно открыть депозит в банке-агенте на сумму выплаты. Максимальный срок выплаты - 5 рабочих дней, однако порядка 90% вкладчиков получают выплату день в день.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов выплачивает возмещение физическим лицам и индивидуальным предпринимателям - клиентам АО "QazaqBanki": по депозитам в тенге - на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 10 миллионов тенге включительно; по депозитам в иностранной валюте - на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 5 миллионов тенге включительно.
Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге; для расчета применяется рыночный курс обмена валют на 12 декабря 2019 года.
По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "QazaqBanki" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 млн тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге, напомнили в пресс-службе.
КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО "QazaqBanki". 95% депозитов в АО "QazaqBanki" было открыто в пределах максимальной гарантируемой суммы, и вкладчики получили возмещение на всю сумму своего депозита. На момент начала выплаты сумма обязательств КФГД перед вкладчиками АО "QazaqBanki" составляла не более 3% от объема резерва КФГД. Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 0,04% от объема резерва, который доступен в данный момент.
Напомним, 27 августа 2018 года АО "QazaqBanki" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка Республики Казахстан.
24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "QazaqBanki".
12 декабря 2018 года решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу.
24 декабря банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" начал выплату возмещения вкладчикам от имени и за счет средств КФГД. Порядка 90% обязательств перед вкладчиками было погашено в течение первого месяца с начала выплаты.
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