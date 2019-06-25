Банк ВТБ (Казахстан) продолжит выплату вкладчикам QazaqBanki до 24 декабря 2019 года

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"продолжит осуществлять выплату вкладчикам АО "QazaqBanki" по всей филиальной сети до 24 декабря 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее агентское соглашение между банком-агентом и Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) было подписано в пятницу, 21 июня. Выплата проходит от имени и за счет средств КФГД, сообщили в пресс-службе фонда.

По ее информации, в АО "QazaqBanki" были размещены депозиты 18 тысяч вкладчиков и индивидуальных предпринимателей. С момента начала выплаты, с 24 декабря 2018 года, вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 20,2 млрд тенге, что составляет более 98% от первоначальной суммы выплат.

Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 325 млн, то есть не более 2% от первоначальной суммы. Однако на данный момент за выплатой обратилось менее трети вкладчиков. Порядка 80% из числа вкладчиков, которые пока не востребовали вклады, имели депозиты менее пяти тысяч тенге, а 14% имели вклады более ста тысяч тенге. Сегодня самая крупная невостребованная сумма составляет 13,4 млн тенге. Наименее активно обращаются вкладчики в Семее, Петропавловске, Усть-Каменогорске", - отметили в КФГД.

Чтобы обеспечить максимально быструю, удобную выплату для этих вкладчиков банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" и Казахстанский фонд гарантирования депозитов приняли решение продолжать использовать инфраструктуру и филиальную сеть банка-агента, которая сегодня насчитывает 17 филиалов и 28 отделений по всему Казахстану. Вкладчики вправе обратиться во все отделения банка-агента в любой рабочий день до 24 декабря 2019 года.

Банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" выплачивает возмещение на основании документа, удостоверяющего личность, и заявления вкладчика, бланк которого можно получить и заполнить в отделении. Возможна и выплата возмещения по доверенности. Деньги выплачиваются наличными, безналичным переводом на банковский счет, также можно открыть депозит в банке-агенте на сумму выплаты. Максимальный срок выплаты - 5 рабочих дней, однако порядка 90% вкладчиков получают выплату день в день.

Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге; для расчета применяется рыночный курс обмена валют на 12 декабря 2019 года.

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "QazaqBanki" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 млн тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге, напомнили в пресс-службе.

КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО "QazaqBanki". 95% депозитов в АО "QazaqBanki" было открыто в пределах максимальной гарантируемой суммы, и вкладчики получили возмещение на всю сумму своего депозита. На момент начала выплаты сумма обязательств КФГД перед вкладчиками АО "QazaqBanki" составляла не более 3% от объема резерва КФГД. Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 0,04% от объема резерва, который доступен в данный момент.

12 декабря 2018 года решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства