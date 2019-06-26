Караганда. 25 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области растет число проектов в горно-металлургической отрасли и усиливается конкуренция в этой сфере. Об на открытии XV Международной выставки технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр Mining Week Kazakhstan-2019 в Караганде сообщил заместитель акима области Алмас Айдаров, передает Kazakhstan Today.

В выставке принимают участие 117 компаний из 16 стран. Все представленные продукты и технологии могут иметь в будущем практическое применение, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Основу экономики нашей области составляет горно-металлургическая промышленность. Кроме крупных компаний, которые сейчас работают в регионе, у нас также имеется порядка 37 больших инвестиционных проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге. Половина из них - с участием иностранного капитала. И больше половины связаны с горно-металлургическим комплексом. Конкуренция на этом рынке становится все сильнее. Поэтому такие выставки очень нужны для обмена опытом, для новых контрактов и сотрудничества", - сказал на открытии выставки Алмас Айдаров.

В акимате отметили, топовые игроки горно-металлургического рынка - производители и поставщики техники, оборудования, машин, аппаратов и устройств - традиционно представляют на выставке свою продукцию. Посетители могут ознакомиться и с теми, кто впервые участвует в Mining Week Kazakhstan. Это предприятия из России - машиностроительный завод БЕЦЕМА, ООО "БижурДелимон", ООО "Производственное предприятие "ЭЛМОН"", ООО КПК "НИСМА", АО "КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ". А также фабрика рукавных фильтров (Украина), UNTELKABLO (Турция), Gambarotta Gschwendt (Италия), ТОО "Акалико Казахстан", ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" и ТОО "Карьер-Сервис Казахстан".

"Наша компания является инженерно-технической, а также производственной. Она расположена на севере Италии, на границе с Австрией. Мы занимаемся производством технологического оборудования для погрузки и разгрузки материалов. В этом году компания отмечает 100-летний юбилей. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями в Казахстане и хотели бы увеличить наше присутствие на казахстанском рынке. Мы очень в этом заинтересованы, поскольку Казахстан набирает обороты в горной промышленности. Хотим наладить и укрепить сотрудничество в области добычи угля. Также у нас имеется опыт в химической промышленности и в производстве цемента. Нашими предложениями уже заинтересовались представители корпорации "Казахмыс" и АО "АрселорМиттал Темиртау", - рассказал технико-коммерческий представитель компании Gambarotta Gschwendt Маттео Мелькиорри.

Как отметили организаторы, особенность Mining Week Kazakhstan в том, что товары и услуги представлены не только в выставочном павильоне, но и на открытой площадке. Таким образом, у производителей есть возможность продемонстрировать, как работает предлагаемые ими оборудование, машины и техника.

Mining Week Kazakhstan-2019 будет проходить на территории спорткомплекса "Жастар" до 27 июня. В рамках выставки также будут организованы семинары, встречи, сессии и презентации.

Основная цель международной выставки - это встреча специалистов горнодобывающей и металлургической промышленности из разных стран для обмена опытом и новыми технологиями, создания совместных бизнес-проектов, заключили в пресс-службе.

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