Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 2,82% - Нацбанк

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за август 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 сентября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 302,9 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6741,1 млрд тенге, или 65,4%, номинированные в иностранной валюте - 3561,7 млрд тенге, или 35,6%.

В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 24,0 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе: приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 10,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых; приобретены облигации АО "НУХ "Байтерек" на сумму 12,5 млрд тенге с доходностью 9,75% годовых; приобретены облигации АО "Евразийский банк" на сумму 1,0 млрд тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках объявленной программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов", - уточнили в пресс-службе НБ РК.

Также сообщается, что в августе 2019 года реализованы следующие финансовые инструменты: ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 157,1 млрд тенге; облигации Международной финансовой корпорации на сумму 5,0 млрд тенге.

Кроме того, в августе 2019 года, в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям на общую сумму 31,3 млрд тенге, в том числе: Евразийский банк развития - на сумму 20,0 млрд тенге; АО "First Heartland Jysan Bank" - на сумму 9,6 млрд тенге; ДБ АО "Сбербанк" - на сумму 1,7 млрд тенге.

В соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены также досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 2,9 млрд тенге", - информирует пресс-служба финансового регулятора.

В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 633,0 млрд тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ правительства США со средневзвешенной доходностью 2,0% годовых.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались на краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже "А-". При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов", - отмечается в сообщении НБ РК.

В августе 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ правительства США на сумму 154,8 млрд тенге.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 465,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 4,44%. При этом по состоянию на 1 сентября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,32% при инфляции в размере 5,5%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,82%", - сказано в сообщении Нацбанка.





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