Караганда. 26 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области Антимонопольный орган незаконно утвердил повышение тарифа монополисту. Монополист и должностное лицо Антимонопольного органа были преданы суду, передает Kazakhstan Today.

АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" (ЖРЭК) в 2018 году без законных оснований обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Карагандинской области с заявкой о повышении тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры. В свою очередь, должностные лица Антимонопольного органа вместо того, чтобы отказать в удовлетворении заявки, необоснованно утвердили монополисту завышенный тариф на 2017-2020 годы", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации ведомства, действия должностных лиц АО "ЖРЭК" и Антимонопольного органа повлекли для потребителей ущерб на сумму более 1,3 млрд тенге.

По этому факту прокуратурой начато досудебное расследование, в ходе которого подозреваемые вину признали в полном объеме. Бывший генеральной директор АО "ЖРЭК" предан суду по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, экс заместитель руководителя областного Антимонопольного органа - по халатности.

Приговором Казыбекбийского районного суда Караганды бывший гендиректор ЖРЭК признан виновным по статье 190, часть 4, пункт 2, Уголовного Кодекса. Он приговорен к условному лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Постановлением этого же суда экс-заместитель руководителя областного Антимонопольного органа по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Одновременно монополистом с апреля текущего года добровольно начато погашение причиненного потребителям ущерба. На сегодняшний день сумма погашенного ущерба составляет порядка 290 млн тенге, отметили в пресс-службе.

Ранее по результатам прокурорской проверки Антикоррупционной службой области в отношении того же заместителя руководителя областного Антимонопольного органа проводилось досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями. 30 января текущего года приговором Казыбекбийского районного суда он осужден к ограничению свободы сроком на 3,5 года по пункту 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Судебные акты вступили в законную силу.

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