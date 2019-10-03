В Казахстане вступил в силу следующий этап по полному переходу к применению онлайн-ККМ

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - С 1 октября в Казахстане вступил в силу следующий этап по полному переходу к применению контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в Комитете государственных доходом Министерства финансов РК, с 23 декабря 2018 года вступил в силу приказ министра финансов, который предусматривает поквартальное расширение в течение 2019 года видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-ККМ.

С 1 октября 2019 года на применение онлайн-ККМ переведено еще 224 вида деятельности.

Таким образом, КГД МФ РК в течение 2019 года будет осуществлен полный переход на применение онлайн-ККМ.

Требования по применению онлайн-ККМ не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования", - уточнили в пресс-службе КГД.

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