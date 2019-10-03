Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты из серии "Культовые животные - тотемы кочевников"

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан 2 октября 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты "UKI" из серии монет "Культовые животные - тотемы кочевников" из серебра номиналом 5000 и 500 тенге и из сплава мельхиора номиналом 200 и 100 тенге, передает Kazakhstan Today.

Данная монета продолжает серию "Культовые животные - тотемы кочевников". Дизайн монет данной серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида изображаемого животного с аллегорической подачей под "сакский звериный стиль", сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Филин во многих культурах является символом мудрости, знаний, скрытых возможностей и уникального видения. Кочевники почитали филина как священную птицу. Это связано с осмыслением роли филина как птицы, способной охранять людей от злых духов, тотемом, символизирующим мудрость", - пояснили в НБ РК.

Монеты номиналом 5000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 25 oz (777,5 грамма), диаметр - 100 миллиметров, вставка из бриллианта диаметром 2 миллиметра, качество изготовления - "proof", тираж - 200 штук.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 миллиметра, вставка из бриллианта диаметром 1 миллиметр, качество изготовления - "proof", тираж - 3000 штук.

Монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплава мельхиора, масса - 15 граммов, диаметр - 33 миллиметра, качество изготовления - "рrооf-like", тираж - 5 000 штук.

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиора, масса - 11,17 грамма, диаметр - 31 миллиметр, качество изготовления - "brilliant uncirculated", тираж - 20 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 5000 тенге, 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиора качеством изготовления "proof-like" выпускаются в сувенирной упаковке.

Монеты из сплава мельхиора качеством изготовления "brilliant uncirculated" выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".





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