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Досаев отчитался перед президентом о мерах по сдерживанию инфляции

02.10.2019, 20:41 10747
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today.
 
Главе государства было доложено о деятельности Национального банка и состоянии финансового рынка страны за последние 9 месяцев, а также мерах по сохранению инфляции в пределах целевого коридора и обеспечению качественного роста кредитования экономики, сообщила пресс-служба Акорды. 
 
Кроме того, президенту была представлена информация о реализации программ льготного кредитования, проведении независимой оценки качества активов банков второго уровня.
 
Досаев также рассказал о ходе исполнения ранее данных поручений главы государства. В частности, председатель Национального банка доложил об итогах проведенной работы по прощению задолженности и пени по потребительским кредитам гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
 
Президент поручил председателю Национального банка обеспечить эффективную работу финансового сектора.
 

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