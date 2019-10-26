Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Казахстан договорился с Россией об увеличении транзита угля, передает Kazakhstan Today.
Сегодня в результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тыс. тонн в месяц", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
В ведомстве напомнили, что начиная с июля текущего года объёмы разрешённого транзита не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно. МТИ РК проводило переговоры с российскими коллегами по снятию ограничений с конца лета.
Напомним, вопрос ограничения транзита казахстанского угля через Россию накануне был затронут на встрече председателя сената парламента РК Дариги Назарбаевой с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как заявила спикер сената, введенные Россией ограничения ставят казахстанские угледобывающие предприятия на грань остановки.
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