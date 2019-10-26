КГД обнародовал список юридических лиц с большой налоговой задолженностью

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов (КГД) опубликовал список юридических лиц и их структурных подразделений, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП, не погашенную в течение 4 месяцев со дня возникновения, передает Kazakhstan Today.

В список попали 10 239 юридических лиц, их общий долг по налогам составил 231 126 319 010 тенге.

Наибольшую сумму долга по налогам имеет ТОО "Казполмунай" в Мангистауской области, руководитель Вячеслав Стежар. Общая задолженность перед государством составила 14 411 864 615,46 тенге. За ним следует ТОО "ИртышГЭСстрой", что в Восточно-Казахстанской области, руководитель Темиргали Бейсемин. Неоплаченных долгов у него накопилось на сумму 4 193 942 332 тенге. Третью строчку занимает ТОО "Совместное предприятие "Сага Крик Голд Компани" из Акмолинской области, руководитель Джон Комарники. Общая сумма задолженности 3 417 537 278 тенге", - сообщили в пресс-службе КГД.

Также КГД опубликовал на своем сайте список 9994 ИП, имеющих задолженность более 10 МРП. Общая задолженность в нем составила 8 407 962 512 тенге.

Не все предприниматели, указанные в списке, смогут воспользоваться налоговой амнистией, так как у определенной части долг возник уже в течение текущего года. Вместе с тем для юридических лиц и ИП, подпадающие под требования налоговой амнистии, нет никаких препятствий для участия в кампании по списанию пени", - пояснили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства