Китай остается основным покупателем казахстанских растительных масел

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - По итогам 2018-2019 годов Китайская Народная Республика по-прежнему осталась одним из крупнейших импортеров растительных масел из Казахстана, существенно нарастив закупки некоторых видов продукции, передает Kazakhstan Today.

Китай в прошлом сезоне закупил весь экспортированный из Казахстана объем льняного масла - 31 тыс. тонн. Причем данный показатель практически 1,5 раза превысил аналогичный результат предыдущего сезона. Кроме того, Казахстан отгрузил в данном направлении практически все рапсовое масло (93% от экспорта) - 45 тыс. тонн, что в 2,4 раза выше объема, закупленного Китаем в прошлом сезон", - сообщили организаторы III Международной конференции KazOil-2019 , которая пройдет в Нур-Султане 5 ноября.

За Китаем также осталась лидирующая позиция среди экспортеров подсолнечного масла с долей 36%, несмотря на то, что закупки были снижены на 8% относительно предыдущего сезона. Так, в КНР было отгружено 25 тыс. тонн казахстанского продукта . Отмечается, что снижение экспорта в данном направлении компенсировал Узбекистан, который импортировал из РК 23 тыс. тонн подсолнечного масла.

Более существенное сокращение закупок Китаем произошло в сегменте соевого масла (-24%). Импортируемый объем составил всего 1,6 тыс. тонн, что, все же, позволило Китаю остаться на втором месте с долей 14%, после Узбекистана (10 тыс. тонн), в рейтинге основных импортеров продукта из Казахстана.

Останется ли Китай основным рынком сбыта растительных масел для Казахстана и чего ожидают от нового сезона китайские эксперты масличной отрасли, расскажет генеральный директор Yihai Kerry (Shanghai) International Trading Co. Ltd. Фанг Ганг в ходе III Международной конференции KazOil-2019.

Напомним, 5 ноября 2019 года в Нур-Султане соберутся мировые и отечественные эксперты обсудить тенденции развития масличного рынка в новом сезоне - 2019/2020. На III Международную конференцию KazOil-2019 приглашены сельхозпроизводители, агрохолдинги, перерабатывающие предприятия, экспортеры из Казахстана и России; компании-покупатели масличных культур и продуктов их переработки из Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и других стран Азиатского региона, стран ЕС, Китая, Украины, поставщики оборудования для хранения и переработки масличных культур, МТР (семена, СЗР, техника, удобрения), логистические компании, аналитические агентства, банки, инвестфонды, брокеры и другие.

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