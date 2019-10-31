В Алматы начинается прием заявок от молодежи на получение арендного жилья

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - С 30 октября по 12 ноября 2019 года управлением жилищной политики города Алматы будет производиться прием заявлений и документов от работающей молодежи города Алматы до 29 лет в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер" по направлению "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи", передает Kazakhstan Today.

Заявление и документы принимаются через сайт www.almaty-jastary.kz. Авторизация на сайте проходит через электронную цифровую подпись (ЭЦП), которую можно получить в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН).

"Арендное жилище без права выкупа предоставляется на срок в 5 лет в черте города Алматы по мере поступления жилья (по пулам). На данный момент имеется первый пул из 249 однокомнатных квартир в микрорайоне Коккайнар (Саялы-2) Алатауского района", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

К участию в программе допускаются граждане Республики Казахстан, не достигшие возраста 29 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ и (или) организаций технического и профессионального и (или) послесреднего, и (или) высшего, и (или) послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность. Необходимо подтверждение постоянной регистрации по месту жительства в Алматы не менее 2 последних лет (для претендующих на приобретение жилья в данном городе).

Также требуется подтверждение отсутствия у заявителя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей жилья на праве собственности, арендного с правом выкупа в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления, за исключением жилых домов в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением), которое подтверждается соответствующей справкой местного исполнительного органа по месту нахождения данного жилища.

Претенденту необходимо наличие ежемесячного дохода за последние шесть месяцев в размере не менее 40 месячных расчетных показателей (101 тыс.тенге) и наличие банковского сберегательного счета.

Отбор участников проводится с учетом балльной системы (по наибольшему количеству баллов). Критерии присвоения баллов, а также перечень необходимых документов размещены на вышеуказанном сайте. После подачи заявления и документов, участники программы отслеживают результат поданного заявления самостоятельно через личный кабинет на вышеуказанном сайте", - уточнили в управлении.

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