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Без повышения тарифа на вывоз мусора проблему ТБО решить невозможно - Минэкологии

30.10.2019, 17:37 12016
Без повышения тарифа на вывоз мусора проблему ТБО решить невозможно - Минэкологии
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялся форум "Стратегия Казахстана в сфере утилизации отходов", на котором вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов прокомментировал вопрос утилизации ТБО и повышения тарифа на вывоз мусора, передает Kazakhstan Today.
 
Примкулов отметил, что в Казахстане самые низкие тарифы на вывоз мусора среди стран СНГ.
 

Без повышения тарифа на вывоз мусора проблему с твердых бытовыми отходами в стране решить невозможно. Других источников финансирования нет", - подчеркнул Примкулов.

 
По его информации, в Алматы тариф на вывоз мусора повышен (549 тенге. - Прим. агентства) за счет того, что в него включены также утилизация и переработка. Жители Нур-Султана платят только за вывоз мусора (226 тенге. - Прим. агентства).
 
Примкулов отметил, что вопросом тарифов должны заняться местные исполнительные органы, поскольку ситуация отличается в каждом регионе.
 

Мы должны учитывать региональные особенности, количество отходов, материальное положение, социальные слои населения. Этот вопрос очень дифференцированный", - сказал он, подчеркнув, что повышение тарифа должно проводиться поэтапно.

 

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