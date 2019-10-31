Без повышения тарифа на вывоз мусора проблему ТБО решить невозможно - Минэкологии

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялся форум "Стратегия Казахстана в сфере утилизации отходов", на котором вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов прокомментировал вопрос утилизации ТБО и повышения тарифа на вывоз мусора, передает Kazakhstan Today.

Примкулов отметил, что в Казахстане самые низкие тарифы на вывоз мусора среди стран СНГ.

Без повышения тарифа на вывоз мусора проблему с твердых бытовыми отходами в стране решить невозможно. Других источников финансирования нет", - подчеркнул Примкулов.

По его информации, в Алматы тариф на вывоз мусора повышен (549 тенге. - Прим. агентства) за счет того, что в него включены также утилизация и переработка. Жители Нур-Султана платят только за вывоз мусора (226 тенге. - Прим. агентства).

Примкулов отметил, что вопросом тарифов должны заняться местные исполнительные органы, поскольку ситуация отличается в каждом регионе.

Мы должны учитывать региональные особенности, количество отходов , материальное положение, социальные слои населения. Этот вопрос очень дифференцированный", - сказал он, подчеркнув, что повышение тарифа должно проводиться поэтапно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства