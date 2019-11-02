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Сменился председатель совета директоров Казахстанской ипотечной компании

01.11.2019, 17:28 5968
Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - Тимур Жанке избран председателем совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания", передает Kazakhstan Today.
 

Решением совета директоров от 23 октября 2019 года Тимур Жанке избран председателем совета директоров компании", - сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" состоит из шести человек: Тимур Жанке, Адиль Мухамеджанов, Нурлан Токобаев, Аскар Елемесов, Олжас Салыков, Дамир Суентаев.
 

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