В Карагандинской области экспорт переработанной сельхозпродукции в 2019 году увеличится на 11%

Караганда. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской область в 2019 году прогнозируется рост экспорта переработанной сельхозпродукции на 11%, передает Kazakhstan Today.

В текущем году намечается увеличение экспорта переработанной продукции на 11%, что позволит увеличить загруженность перерабатывающих предприятий на 4% и довести до 58%", - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области.

По информации ведомства, в целом по области на текущий год план экспорта сельскохозяйственной продукции составляет 236,1 тыс. тонн на сумму $60,6 млн, в том числе переработанной продукции - 147,8 тыс. тонн на сумму $37,9 млн, или 62,6% от всей продукции.

В частности, экспорт мяса планируется в объеме 1,3 тыс. тонн, что больше уровня 2018 года на 30%. На сегодняшний день фермеры региона уже экспортировали 1058 тонн говядины. Основными экспортером является откормочная площадка КХ "Жаке".

Как отметили в сельхозуправлении, основную долю экспорта переработанной продукции в регионе составляют мука и масложировая продукция, поставщиками которых являются зерноперерабатывающие предприятия области и АО "Евразиан Фудс". Основные экспортоориентируемые страны - это Россия, Узбекистан, Афганистан и Китай.

В настоящее время оказывается государственная поддержка, направленная на повышение экспорта отечественной обработанной продукции. В этой связи предпринимателям области возмещается часть затрат по продвижению отечественных обработанных товаров. Это такие виды затрат, как транспортировка товара, реклама товара за рубежом, содержание представительства, издание специальных каталогов, регистрации товарных знаков и проведения процедур по сертификации товара за рубежом", - пояснили в ведомстве.

По данным сельхозуправления, в регионе в сфере АПК в целом зарегистрировано 210 перерабатывающих предприятий. Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают зерноперерабатывающая (26%), хлебобулочная (22%), мясоперерабатывающая (21%), молочная (12%) и масложировая (2%) отрасли. По прогнозу, в 2019 году будет произведено 724,4 тыс. тонн продукции на сумму 116,0 млрд тенге.

За 9 месяцев текущего года по области индекс физического объема пищевой продукции составил 100,6%. Объем производства продукции - 81,4 млрд тенге, что больше на 5,5 млрд тенге в сравнении аналогичном периодом 2018 года. В натуральном выражении произведено 530,6 тыс. тонн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,1 тыс. тонн больше", - проинформировали в управлении.

В текущем году в области отмечается рост в натуральном выражении производства таких продуктов питания, как мука - 107,5% (на 19,0 тыс. тонн), отруби - 115,9% (на 8,8 тыс. тонн), макароны - 111,8% (на 626 тонн), мясо птицы - в 3 раза (на 232 тонны). Кроме того, производство колбасных изделий составило 4,4 тыс. тонн, кефира - 9,9 тыс. тонн, сливочного масла - 280 тонн.

В управлении подчеркнули, что одним из основных условий роста производства продуктов питания является привлечение инвестиций. В частности, проводится модернизация оборудования на предприятиях переработки АО "Евразиан Фудс", ТОО "Натиже "Сут фабрикасы" и ТОО "REN-Milk".

Также на предприятии ТОО "Корпорация "Караганды нан" запущена вторая линия длиннорезаных макарон, установлено оборудование итальянского производства, стоимостью более 600,0 млн тенге. Кроме того, запущена новая кондитерская линия по производству сушек стоимостью 70,0 млн тенге.

В свою очередь, мясокомбинатом ТОО "Арай КЗ" приобретено оборудование для обваловки туши и вакуумной упаковки мяса, а также холодильное оборудование, всего на 175,0 млн тенге.

Крестьянское хозяйство "Жанболат" Жанааркинского района открыло производство по переработке мяса и колбасных изделий мощностью 80 тонн в год.

Кроме того, в Карту поддержки предпринимательства области включен проект "Строительство и эксплуатация завода по производству детского питания, а также молочной продукции из кобыльего, верблюжьего и козьего молока" ТОО "Евразия Инвест ЛТД". Стоимость проекта составила 3,0 млрд тенге.

Увеличению объемов инвестиций способствуют меры государственной поддержки. По субсидированию ставки вознаграждения выплачены субсидии АО "Евразиан Фудс". Также субсидированы затраты на закуп сельскохозяйственной продукции для производства сливочного масла в объеме 164,0 тонны на сумму 99,9 млн тенге пяти молокоперерабатывающих предприятий (ТОО "АЯН м.", ТОО "Ren-Milk", ТОО "Натиже" Сут Фабрикасы", ТОО "Тонус-KZ", ТОО "KAZАГРО")", - заключили в управлении сельского хозяйства.

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