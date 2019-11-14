Мажилис одобрил Соглашение ЕАЭС, предусматривающее взаимное признание лицензий на финансовом рынке

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили законопроект о ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, передает Kazakhstan Today.

Ратификация Соглашения создаст условия для обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском и страховом сферах, секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Также депутаты одобрили во II чтении проект закона "Об обязательном социальном страховании" с сопутствующими поправками . В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные прежде всего на недопущение уменьшения социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1 года, если получатель социальной выплаты возобновляет трудовую или предпринимательскую деятельность в этот период.

Кроме того, принят ряд поправок по законодательному урегулированию процедуры взыскания задолженности по социальным отчислениям в части обязательного представления работодателем в соответствующие органы списков лиц, в пользу которых взыскивается задолженность, а также установления ответственности за неисполнение данного требования.

Сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 17 законов. В частности, поправками устанавливается новый механизм обеспечения инвалидов техническими вспомогательными средствами, специальными средствами передвижения, а также санаторно-курортным лечением, социальными услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка. Новый механизм предоставляет возможность самостоятельного выбора и покупки на создаваемом портале социальных услуг необходимого получателю услуг товара (услуги) и гарантированной оплаты местным исполнительным органом средней минимальной цены товара (услуги), пояснили в пресс-службе.

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