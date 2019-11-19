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Впервые в истории РК объем безналичных платежей превысил объем снятой наличности

18.11.2019, 12:04 10450
Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В сентябре безналичный оборот впервые обогнал объемы снятия наличности с платежных карт, передает Kazakhstan Today.
 
В сентябре 2019 года в стране по платежным карточкам казахстанских и иностранных эмитентов безналичный оборот составил 1,4 трлн тенге, снятие наличных средств - 1,3 трлн тенге, сообщает Finprom.kz.
 
Доля безналичных платежей за месяц выросла с 43,9% до 51,7%, в то время как годом ранее она составляла лишь 31,7% от оборота средств по картам.
 
В целом же за 9 месяцев 2019 года объем снятия наличных денег на территории РК превышает объем безналичных платежей. При этом доля обналиченных средств по платёжным картам за год сократилась с 72,5% до 58,4%, а 5 лет назад она составляла почти 90%.
 
За январь - сентябрь текущего года через банкоматы и POS-терминалы на территории РК с карт было обналичено 11,7 трлн тенге - на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Годовой темп роста снятия наличных за январь - сентябрь в среднем составляет 22,4%.
 
Вероятнее всего, снятие наличных и дальше будет уступать безналичному обороту по картам. Возврат к наличным мог бы произойти: напомним, в РК планировалось облагать налогами денежные переводы казахстанцев, осуществляемые с карты на карту. Позже Минфин сделал заявление, что с физических лиц снимать налоги за данные переводы не планирует, при этом будет прорабатываться вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе. Это вызвало опасения, что предприниматели, которые пользуются этим сервисом, откажутся от переводов и вновь вернутся к наличному малоконтролируемому обороту.
 
 
Среди регионов РК самый высокий рост объема снятия наличных за год продемонстрировал финцентр, Алматы: на 40,8%, до 3,2 трлн тенге, что увеличило долю мегаполиса от РК с 23,9% до 27,5%.
 
На втором месте Туркестанская область и Шымкент: рост за год на 31,3%, до 1,1 трлн тенге.
 
Существенный объем снятия наличных пришёлся также и на Нур-Султан: 1,3 трлн тенге - на 16,9% больше, чем в прошлом году.
 
Рост объемов снятия наличных денег был отмечен во всех 17 регионах РК.
 
Почти 10 трлн тенге было обналичено с помощью банкоматов, объём по сравнению с январем - сентябрем 2018 года вырос на 21,1%.
 
В отделениях с помощью платежных карт было снято 1,8 трлн тенге, рост за год - на 27,1%. Таким образом, на банкоматы приходится 84,5% всех обналиченных на территории РК с помощью платежных карточек средств.
 
Несмотря на активно растущую популярность безналичных платежей в Казахстане, БВУ РК также наращивают банкоматную сеть. Количество устройств за год к концу сентября 2019 года выросло сразу на 16,5%, до 11,6 тыс. До этого 2 года кряду рост числа банкоматов составлял 2,8%.
 
Стоит отметить, что рост сети устройств произошел за счет увеличения числа банкоматов с функцией приема наличных денег: на 77,1%, до 4,5 тыс., в то время как количество банкоматов без cash-in сократилось на 4%, до 7,1 тыс.
 
Самое заметное увеличение количества банкоматов пришлось на южные регионы РК: в Алматинской области - на 31,8%, до 560 банкоматов, в Туркестанской и Шымкенте - на 28,1%, до 938 банкоматов, в Кызылординской области - на 23,6%, до 398 банкоматов. Расширение банкоматной сети наблюдалось во всех регионах РК.
 

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