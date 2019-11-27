Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Валовые международные резервы Нацбанка за октябрь увеличились на 2,4%, до $29,5 млрд, передает Kazakhstan Today.

Валовые международные резервы Национального банка за октябрь 2019 года, по предварительным данным, увеличились на 2,4%, или на $704,9 млн, до $29,5 млрд (с начала года снижение на 4,6%, или на $1,4 млрд). Рост произошел за счет увеличения активов в золоте и остатков в иностранной валюте на счетах банков и других организаций в Национальном банке", - сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($59,9 млрд), на конец октября 2019 года составили $89,4 млрд.

По данным Нацбанка, денежная база в октябре 2019 года расширилась на 8,1% (с начала года - на 6,1%) и составила 7058,8 млрд тенге. Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 4,9% (с начала года сжатие на 8,2%), до 5502,0 млрд тенге.

Денежная масса за октябрь 2019 года, по предварительным данным, увеличилась на 3,3% (с начала года - на 0,9%) и составила 21 008,3 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 0,1% (с начала года - на 1,3%), до 2231,0 млрд тенге, заключили в пресс-службе.

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