Москва. 29 ноября. Kazakhstan Today - В ЕАЭС разрабатывается документ по стратегическому развитию до 2025 года. Об этом сегодня в ходе в ходе XIV Ежегодной международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, передает корреспондент агентства.

Как отметил Бабич, ЕАЭС в данное время находится на этапе перезагрузки интеграционных процессов.

Новым импульсом для активизации интеграционных процессов в рамках Союза послужит документ, над которым мы сейчас с коллегами усиленно работаем. Документ, определяющий стратегические направления развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года", - проинформировал первый замминистра.

Он уточнил, что разрабатываемый документ "должен стать руководством к действиям на ближайшие 5 лет, заложить основы нашего дальнейшего развития, в какой-то степени перезагрузить те процессы, которые сегодня требуют актуализации". "Он разрабатывается с учетом интересов всех сторон, а также с учетом развития новых сфер интеграционной деятельности", - отметил Бабич.

Также спикер напомнил, что с февраля 2020 года должен приступить к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив при этом, что Комиссия "должна быть не переговорной площадкой для сторон, а независимым компетентным наднациональным органом".

В целом Бабич отметил, что ЕАЭС на сегодня - это состоявшийся амбициозный проект, в котором созданы благоприятные условия для развития бизнеса на территории государств - членов союза.

Развитие Евразийской интеграции является безусловным приоритетом и для стратегии развития России. Мы не рассматриваем развитие России обособленно от развития ЕАЭС", - заявил он.

Мы понимаем, что партнеры по союзу заинтересованы в доступе на ёмкий российский рынок, но в этом, как не покажется странным, наши интересы абсолютно совпадают. Увеличение объемов представленной на рынке продукции, повышение уровня конкуренции позволяет потребителям получать больший ассортимент продукции потенциально по более низким ценам. Единственное условие, выполнение которого мы хотим от всех наших партнеров, это соответствие продукции обязательным требованиям технических регламентов и достоверность сведений о месте происхождения продукции и соблюдение условий добросовестной конкуренции. Чтобы российским производителям не надо было конкурировать с контрафактной продукцией, ввозимой из третьих стран по льготным тарифам", - подчеркнул Бабич.

По его словам, Россия на всех уровнях постоянно выступает за устранение барьеров на внутреннем рынке Союза.

Одной из ключевых составляющих успешного проведения интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС Бабич назвал реализацию цифровой повестки . Также, по его мнению, необходимы новые решения в области экономической политики, направленные на преодоление структурных ограничений, расширение источников экономического роста и обеспечение его долговременной поддержки.

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