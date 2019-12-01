В развитии карагандинской СЭЗ будут помогать два министерства

Караганда. 30 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинскую область посетила делегация во главе с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Региону будет оказана поддержка по привлечению иностранных инвесторов на территории специальной экономической зоны "Сарыарка". Упор хотят сделать на машиностроение, сообщает пресс-служба областного акимата.

Делегация ознакомилась с деятельностью ряда предприятий. Прежде всего интересовали проекты с участием иностранного капитала.

Состоялось совещание, на котором обсудили результаты деятельности СЭЗ и возможности её развития. Встреча завершилась подписанием четырёхстороннего соглашения о совместном развитии зоны. Документ заключили акимат Карагандинской области, два министерства - иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития, а также Союз машиностроителей Казахстана.

Вы сами увидели, что у карагандинской СЭЗ есть потенциал. Примерно 69% территории сегодня наполнено. Есть свободные площади под реализацию новых проектов. Есть идеи. Самое главное, у нас есть компетенции, квалифицированные кадры, которые готовы работать на новых производствах. На сегодня СЭЗ достаточно разноплановая. Но в основном это сфера металлургии. И мы готовы оказать всестороннюю поддержку для развития отрасли машиностроения", - сказал глава региона Женис Касымбек.

На территории СЭЗ "Сарыарка" зарегистрировано 15 участников. Реализовано 7 проектов, ещё 8 находятся на стадии реализации. Объём вложенных инвестиций превысил 90 млрд тенге. Определены пул проектов и перспективных ниш для создания новых производств. Самое главное - это готовая инфраструктура, комплекс льгот и преференций для потенциальных инвесторов.

Мухтар Тлеуберди сообщил, что карагандинскую СЭЗ планируют презентовать немецким бизнесменам во время предстоящего официального визита Президента Казахстана в Германию. Он намечен в начале декабря.

В ходе визитов президент Касым-Жомарт Токаев продолжает традицию, заложенную Елбасы. Глава государства регулярно встречается с капитанами бизнеса разных стран, - подчеркнул министр. - Мы специально приехали на СЭЗ "Сарыарка", чтобы посмотреть, что можно предложить немецким инвесторам. И здесь созданы хорошие условия для привлечения иностранных инвестиций. Есть результаты и хорошие примеры действующих предприятий. Мы хотим задать такой тренд, чтобы на этой СЭЗ развивалось машиностроение".

По его словам, МИД приложит все условия для поиска зарубежных инвесторов и партнёров. Соглашение предусматривает совместную работу по привлечению инвестиций и трансферту технологий.

Карагандинская область является потенциальным кластером машиностроения. Мы договорились об объединении усилий в развитии СЭЗ и, в частности, о продвижении проектов в этой отрасли. Необходимо подключать инвесторов, создавать новые производства. Как вы знаете, в июне этого года на правительственном уровне утверждена Дорожная карта развития машиностроения на 2019-2024 годы", - отметил Мейрам Пшембаев, председатель правления Союз машиностроителей Казахстана.

СЭЗ "Сарыарка" создана в ноябре 2011 года указом президента РК. Занимает площадь около 600 гектаров.

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