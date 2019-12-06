Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане величина прожиточного минимума в ноябре составила 29 400 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в ноябре 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, увеличилась на 11,2%", - сообщила пресс-служба Комитета по статистике МНЭ РК.

В структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 8,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8%, сахара, чая и специй - 1,9%.

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