Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 0,3%

Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today – По предварительным данным Комитета по статистике МНЭ РК, рост взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС за январь - октябрь 2019 года составил 0,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года, передает Kazakhstan Today.

"В январе - октябре 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 16 645,3 млн долларов США, что на 0,3% больше, чем в январе - октябре 2018 года. В том числе экспорт – 4963,6 млн долларов США (уменьшился на 1,8%), импорт – 11 681,7 млн долларов США (увеличился на 1,3%)", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Согласно предварительным данным, 92,3% в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, на Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,6%, Республику Армения – 0,1%.

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