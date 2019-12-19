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На территории МФЦА открылся офис Евразийского банка развития

18.12.2019, 18:24 7399
Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - В Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), передает Kazakhstan Today.
 
Перед началом заседания состоялась официальная церемония открытия офиса банка на территории МФЦА - ЕАБР стал первым банком развития, который расположился в Международном финансовом центре "Астана", сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
 
"ЕАБР вносит значительный вклад в развитие сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза и финансирования совместных проектов", - сказал А. Мамин.
 
На заседании обсуждены итоги работы Евразийского банка развития в 2019 году и определены задачи на 2020 год. Совет рассмотрел вопросы утверждения крупных инвестиционных проектов, реализации цифровых инициатив и расширения состава участников банка.
 
Инвестиционный портфель ЕАБР на 1 декабря превысил $4 млрд, прирост в сравнении с 2018 годом составил 18% ($621 млн). За 11 месяцев подписано 23 новых инвестиционных проекта объемом порядка $1,2 млрд, охватывающие сферы энергетики (27,9%), инфраструктуры (22,4%), финансовый сектор (15,0%) и другие отрасли. В страновой структуре инвестиционного портфеля банка преобладают проекты в России (42,8%) и Казахстане (42%). 11,2% приходится на Беларусь, 2,3% - Армению, 1,6% - Кыргызстан, 0,1% - Таджикистан.
 
В текущем году ЕАБР запустил расчетное обслуживание финансовых институтов - локальных банков, реализуя концепцию "банк для банков", и местных бирж. На 1 декабря открыто 134 счета для 40 финансовых институтов.
 

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