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Сменился председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

30.12.2019, 16:54 7237
Сменился председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев
Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Сменился председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.
 

Председателем правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев назначен Габит Тажимуратов", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. 

 
Тажимуратов родился в 1972 году. В 1997 году окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей", в 2000 году - Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Правоведение". В 2018 году окончил Международную Бизнес Школу "IBS Astana" и "EU", получив звание Магистра делового администрирования и диплом Европейского университета.
 
В разные годы работал главным экспертом-аудитором, начальником отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО "Казавиасертификация"; главным специалистом отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК; начальником отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК.
 
В 2003-2008 годах являлся начальником управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК.
 
В 2008-2010 годы - начальник управления развития гражданской авиации департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК.
 
2010-2014 годы - заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента РК.
 
В 2014-2015 годы - заместитель генерального директора ТОО "Airport Management Group" (управляющая компания по аэропортам РК).
 
2015-2019 годы - заместитель председателя правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО "Международный аэропорт Астана".
 
С 2019 года занимал должность заместителя председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по инфраструктурному обеспечению.
 

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