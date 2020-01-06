В Казахстане продолжается тенденция старения автопарка

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В Казахстане спрос на электромобили в году сократился в 1,7 раза, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году органами адмполиции поставлено на учет 1 492 114 автотранспортных средства, что на 12,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 1 385 356 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 11,2% выше показателя годичной давности (1 246 083). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 106 758 единиц, что на 27% выше аналогичного значения 2018 года", - сообщили в пресс-службе Союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром".

При этом в Союзе отметили, что динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 39,7% в 2018 году до 41,6% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет - сократилась с 4,5% до 3,5%.

Свыше двух третей (69,1%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в течение 2019 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (41,6%, или 575 974 единицы), от 11 до 20 лет - 27,5% (381 085), от 4 до 7 лет - 20,6% (285 883), от 8 до 10 лет - 6% (82 922), от 1 года до 3 лет - 3,5% (48 856 единиц), в возрасте менее 1 года - 0,8% (10 636).

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 2019 года зафиксировано в Алматинской области (210 898 единиц), Алматы (174 371) и Туркестанской области (127 384). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (119 860 единиц; 20,8%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская область (61 127 единиц; 10,6%) и Алматы (50 437 единиц; 8,8%).

Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в городах Алматы (2 414 единиц; 22,7%) и Нур-Султане (1 393 единиц; 13,1%), а также в Атырауской области (906 единиц; 8,5%).

Также в "КазАвтоПроме" проинформировали, что спрос на электромобили за год в Казахстане сократился в 1,7 раза. По результатам 12 месяцев 2019 года на территории Казахстана было зарегистрировано 33 легковых автомобиля на электрической тяге против 56 проданных годом ранее.

ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" - отраслевой союз, объединяющий крупнейших участников автомобильной индустрии Казахстана. Учрежден в 2015 году. На долю предприятий-участников Союза приходится свыше 60% выпуска продукции казахстанского автопрома и более 40% занятых в автомобильной отрасли республики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства