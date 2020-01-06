Казахстанский экономист озвучил прогноз инфляции в первом квартале 2020 года

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Казахстанский экономист, аналитик и консультант Олжас Тулеуов прокомментировал данные об инфляции за 2019 год и озвучил прогноз инфляции в первом квартале 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Инфляция в Казахстане по итогам 2019 года сложилась на уровне 5,4% , сохранившись на уровне ноябрьского показателя. На первый взгляд, такие данные вселяют оптимизм и дают основание положительно оценить работу Нацбанка за 2019 год, которому удалось удержать инфляцию в назначенном таргете 4-6%. Однако если рассмотреть детали ситуации, то возникает больше поводов для настороженности, нежели оптимизма", - пишет эксперт в телеграм-канале Tengenomika.

По его словам, во-первых, при общей годовой инфляции в 5,4% рост цен на продовольствие (продукты питания, напитки, алкоголь, табачные изделия) сохраняется на отметке выше 9,5%, а непродовольственная инфляция (изменение цен на одежду, обувь, бытовые приборы, мебель) после ноябрьского замедления до 4,8% (в годовом измерении) в декабре вновь ускорилась до 5,0%.

Во-вторых, наблюдаемая сейчас относительно низкая инфляция в 5,4% является результатом того, что в начале прошлого года впервые за всю историю независимости Казахстана упали тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом сокращение размера тарифов ЖКХ, которое было нерыночным директивным действием Миннацэкономики по результатам проверки Генпрокуратурой деятельности субъектов естественной монополии, составило порядка 2%.

И в этом году традиционного для января и февраля повышения тарифов ЖКХ уже, видимо, не избежать, что вкупе с низкой базой прошлого года способно прибавить к общей инфляции дополнительные 0,4-0,8 процентных пунктов. В итоге вполне вероятно, что по итогам первого квартала 2020 года инфляция в Казахстане может подняться выше 6%", - написал экономист.

В-третьих, по итогам 2019 года среди стран ЕАЭС Казахстан даже с учетом директивного сокращения тарифов на ЖКХ оказался страной с самой высокой инфляцией (5,4%). Так, в России уровень инфляции за прошедший год сложился на уровне 3,0% (декабрь 2019 года), в Кыргызстане - 2,8% (ноябрь 2019 года), в Армении - 1,0% (ноябрь 2019 года). Даже Беларусь, где традиционно высокая инфляция, закрывает 2019 год с ростом потребительских цен на уровне 5,0%, то есть ниже, чем в Казахстане.

Таким образом, если кого и хвалить за сохранение инфляции Казахстана в целевом коридоре 4-6% в 2019 году, то Генпрокуратуру. При этом Нацбанку в наступившем году предстоит непростая задача по таргету инфляции в тех же 4-6%, но с учетом предстоящего роста цен на бензин, тарифов ЖКХ и курсового давления на импорт инфляции с связи продолжающимся обесценением тенге к российскому рублю", - резюмировал Тулеуов.

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