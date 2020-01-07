В Нацбанке прокомментировали реорганизацию ИО "Баспана" и Казахстанского фонда устойчивости

Национальный банк Казахстана в качестве единственного акционера принял решение о добровольной реорганизации АО "Казахстанский фонд устойчивости" в форме присоединения к нему АО "Ипотечная организация "Баспана"... Реорганизация позволит повысить эффективность использования активов АО "Ипотечная организация "Баспана" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" в целях развития банковского сектора и повышения уровня доступности ипотечных займов для населения", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

В финрегуляторе уточнили, что реорганизованная компания сохранит направления деятельности Ипотечной организации "Баспана" и Казахстанского фонда устойчивости:

- содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня;

- реализация государственной программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), а также осуществление функций оператора Программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" и рыночного ипотечного продукта "Баспана Хит" с осуществлением выкупа прав требования по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня в соответствии с программами.

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