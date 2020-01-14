В Казахстане выросло количество безработных юношей и девушек

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Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за год на 3,4% выросло количество безработных юношей и девушек, передает Kazakhstan Today.

На конец третьего квартала 2019 года в Казахстане насчитывалось 2,1 млн занятой молодежи в возрасте от 15 до 28 лет - на 3,8% больше, чем в соответствующем периоде годом ранее (2 млн человек), сообщает Ranking.kz .

В региональном разрезе наибольшее число занятых в возрасте от 15 до 28 лет наблюдается в Алматинской области: 278,1 тыс. человек. В тройку лидирующих регионов также вошли город Алматы (258,1 тыс. человек) и Жамбылская область (199,6 тыс. человек).

Наибольший уровень занятости наблюдается в сфере торговли и авторемонта: 388,7 тыс. человек, или 18,3% от общей численности занятой молодёжи. Среди наиболее распространенных сфер работы молодёжи также находятся сельское, лесное и рыбное хозяйство (257,2 тыс. человек, или 12,1%) и образование (236,3 тыс. человек, или 11,1%).

В ТОП-5 отраслей вошли государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (152 тыс. человек) и обрабатывающая промышленность (149,6 тыс. человек).

Безработных молодых людей в возрасте 15–28 лет в стране уже 84,7 тысячи - на 3,4% больше, чем годом ранее (81,9 тыс. человек). При этом уровень молодёжной безработицы сократился с 3,9% в 2018 году до 3,8% в 2019 году. Стоит заметить, что уровень молодёжной безработицы в городской местности за год увеличился с 4,2% до 4,3%, а в сельской местности, наоборот, сократился с 3,4% до 3,2%.

Больше всего безработных девушек и юношей живет в Алматы и Алматинской области: 16,8 тыс. и 8,9 тыс. человек, соответственно. Среди антилидеров также Туркестанская область (7,3 тыс. человек), Восточно-Казахстанская область (7,1 тыс. человек) и город Нур-Султан (6 тыс. человек).

Напомним, в целях комплексной поддержки молодого поколения 2019 год был объявлен Годом молодёжи. По данным официального информационного ресурса премьер-министра РК в 2019 году мерами молодёжной политики было охвачено 2 млн человек.

В 2019 году 3 тыс. молодых людей получили арендное жильё в трёх крупных городах Казахстана. В Нур-Султане молодёжь получила 1050 квартир, в Алматы - 1050, в Шымкенте - 900 квартир. Более чем 3 тыс. молодых специалистов предоставлены бюджетные кредиты на жильё на сумму 13,5 млрд тенге. Кроме того, порядка 172 тыс. человек трудоустроены в рамках госпрограммы "Енбек", по состоянию на 1 декабря 2019 года доля молодёжи среди участников программы составила 34,3%. В 2019 году 9,5 тыс. молодых людей получили гранты на реализацию новых бизнес-идей, 10 тыс. молодых людей будут ежегодно получать гранты. В то же время 2,5 тыс. молодых предпринимателей получили микрокредиты на развитие своего бизнеса, 15 тыс. человек получат их в течение трёх лет.

По состоянию на конец третьего квартала 2019 года среди безработной молодёжи в возрасте от 15 до 28 лет более 31,4 тыс. человек, или 37,1%, имеют высшее образование - их количество увеличилось на 6,9% за год.

Незаконченное высшее образование имеют 4,1 тыс. безработных молодых людей, или 4,8%.

Наибольшее число безработных в возрасте 15–28 лет имеют среднее профессиональное (специальное) образование: 33,6 тыс. человек, или 39,7%.

Доля юношей и девушек с начальным профессиональным и средним общим образованием составила 2,4% и 14,4%, соответственно.

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