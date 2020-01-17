Мамин и Сулейменов исключены из состава совета директоров ФНБ "Самрук-Казына"

Решением единственного акционера от 31 декабря 2019 года в состав совета директоров ФНБ "Самрук-Казына" внесены следующие изменения: исключены: Аскар Мамин - премьер-министр Республики Казахстан, председатель совета директоров, Тимур Сулейменов - помощник президента Республики Казахстан, член совета директоров; избран Канат Бозумбаев - помощник президента Республики Казахстан, член совета директоров, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

С учетом внесенных изменений совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" состоит из семи человек: Канат Бозумбаев, Ахметжан Есимов, Руслан Даленов, Альпер Акдениз, Джон Дудас , Онг Бун Хви, Кайрат Мажибаев.

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