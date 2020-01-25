Токаев: создание подобных Нацфонду институтов недопустимо

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Сформированный по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева Национальный фонд РК является безальтернативным институтом, создание любых других аналогичных фондов недопустимо. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

Созданный по инициативе Елбасы Национальный фонд является безальтернативным институтом. Создание каких-либо дополнительных фондов не допускается", - цитирует Токаева Kazpravda.kz .

С вопросом о том, какие меры принимаются для повышения эффективности работы Национального фонда и увеличения его активов, президент обратился к председателю Национального банка РК Ерболату Досаеву.

В соответствии с вашим поручением, данным на нашем отчете Нацбанка за 2018 год, внесены изменения в политику инвестирования, мы перешли от консервативного подхода к более сбалансированному. (…) Благодаря этому по итогам 2019 года получен валютный доход в сумме $4,2 млрд. При этом хотел бы отметить, что рынок акций вырос более, чем на 25%, и в 2020 году мы готовы продолжить эту тенденцию ", - сообщил Ерболат Досаев.

Глава государства подчеркнул, важность и актуальность задачи по повышению эффективности работы Национального фонда РК.

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