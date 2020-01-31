Размер минимальной зарплаты собираются повысить в Казахстане в июле 2020 года

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - В июле 2020 года в Казахстане планируют повысить минимальную заработную плату , передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, отвечая в мажилисе на вопрос депутата Ирины Смирновой.

После нас - только Кыргызстан. Как и когда будет кардинально решаться вопрос повышения минимальной зарплаты? Ведь даже предлагаемая схема - работать с утра до ночи, ночью, в праздничные дни - не дает возможность жить достойно. Кроме того, вызывает сомнения вероятность накопления достаточных пенсионных средств большинством граждан", - цитирует Смирнову портал Kazpravda.kz .

По словам министра, причиной проблем в накопительной пенсионной системе являются низкие доходы населения.

Правительство внесло предложения президенту в рамках вопросов накопительной системы. Глава государства поддержал. Сегодня правительство дало поручение, Министерство нацэкономики и Минтруда просчитывают варианты поэтапного повышения минимальной зарплаты с учетом расходов бюджета, потому что это должно способствовать повышению в бюджетной сфере, потерям бюджетной сферы, учитывая ИПН. В ближайшее время, когда рассчитаем, в правительстве согласуем, мы проинформируем. Мы рассчитаем на введение повышения зарплат с июля 2020 года", - ответил Нурымбетов.

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