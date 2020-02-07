В Казахстане в январе цены производителей промпродукции повысились на 1,9%

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года цены производителей промышленной продукции повысились на 1,9%, передает Kazakhstan Today.

"Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 3,3%, в обрабатывающей - уменьшение на 0,2%. Промышленная продукция подорожала на 1,8%, услуги промышленного характера - на 2,7%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на нефть стали выше на 3,7%, металлические руды - на 3,5%, мазут - на 2%, пропан и бутан сжиженные - на 1%, топливо дизельное - на 0,7%, газ природный и уголь - по 0,6%.

На медь отмечено увеличение цен на 3%, их снижение - на свинец на 4,3%, прокат черных металлов - на 3,5%, цинк - на 2%, благородные металлы - на 1,8%, алюминий - на 1,5%.

Повышение цен производителей наблюдалось на крупы на 1,7%, чай - на 1,1%, масло растительное - на 0,9%, мясо скота - на 0,8%, молочные продукты и мясо птицы - по 0,5%, их снижение - на рис на 1,1%, муку пшеничную и сахар - по 0,4%", - проинформировали в статведомстве.

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