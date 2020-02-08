БРК осуществил третий выпуск тенговых еврооблигаций в объеме 62,5 млрд тенге

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", БРК) осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге в объеме 62,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в службе по связям с общественностью банка, срок обращения ценных бумаг составит 5 лет, купонная ставка - 10,75% годовых. Выплата всех сумм осуществляется в долларах США. Расчеты по сделке будут проведены 12 февраля.

Выпуск тенговых еврооблигаций банка был предложен инвесторам Европы и Казахстана. География размещения облигаций банка представлена инвесторами из континентальной Европы (Италия, Германия, Швейцария, Лихтенштейн, Франция, Дания и Финляндия) – 32%, Казахстана - 29%, Великобритании - 28% и других стран 11%, в числе которых имеются инвесторы из России и стран ближнего Востока. В абсолютных цифрах речь идет о более 25 инвесторах", - отметили в БРК.

Как напомнили в службе по связям с общественностью, международные инвесторские встречи по выпуску тенговых еврооблигаций банка состоялись в период с 30 января по 4 февраля в городах Франкфурте, Цюрихе, Лондоне и Алматы. Совместными букраннерами выпуска выступили Halyk Finance, J.P. Morgan, Societe Generale и UBS Investment Bank.

Принимая во внимание, что БРК специализируется на кредитовании крупных проектов, привлекаемые финансовые средства за счет выпуска тенговых еврооблигаций банка, позволяют кредитовать бизнес на выгодных условиях для предпринимателей.

"Считаем, что размещение тенговых еврооблигаций прошло успешно, нам удалось разместится на выгодных условиях как по срокам, так и по ставке. География инвесторов из 13 стран, проявивших заинтересованность к тенговым еврооблигациям банка, говорит о том, что БРК - надежный эмитент и инвесторы доверяют национальной валюте Казахстана", - отметил заместитель председателя правления БРК Дмитрий Бабичев.

Напомним, ранее БРК уже осуществил два выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций. Дебютный выпуск еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге реализован в декабре 2017 года и 100 млрд тенге в апреле 2018 года.

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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