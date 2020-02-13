Талдыкорган. 12 февраля. Kazakhstan Today - Председателем МПЦ "Хоргос" назначен Динмухамед Абсаттаров, передает Kazakhstan Today.

О назначении Динмухамед Абсаттаров сообщил на своей странице в Facebook

С сегодняшнего дня я перехожу на должность председателя правления АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", - написал он.

До назначения Абсаттаров работал директором Палаты предпринимателей Туркестанской области. Он отметил, что за время работы стал свидетелем того, как "возрождается священный город, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира".

Особо хочется отметить, что нами была проделана огромная работа в восстановлении города Арыси. Совместными усилиями преодолели и этот трудный для нашей области период. Благодарность наших бизнесменов говорит о том, что работа была не напрасной", - написал он.

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