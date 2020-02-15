Казахстанцы могут позвонить в Минторговли с жалобами на высокие цены

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Министерство торговли и интеграции Казахстана запустило горячую линию по ценам на социально значимые продовольственные товары, передает Kazakhstan Today.

Желающие пожаловаться на рост цен могут звонить по номеру +7(7271)74-96-71.

В министерстве напомнили, что перечень социально значимых товаров утвержден постановлением правительства и состоит из 19 пунктов: мука пшеничная 1-го сорта, хлеб пшеничный из муки 1-го сорта (формовой), рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар белый - сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), творог: 5-9% жирности.

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