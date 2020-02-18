Казахстан запретил ввоз мяса птицы из Украины

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан запретил ввоз мяса птицы из Винницкой области Украины, передает Kazakhstan Today.



"Временные ограничения были введены 27 января 2020 года на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Винницкой области Республики Украина", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.



По информации Комитета ветконтроля и надзора МСХ, также вводятся временные ограничения на транзит через Винницкую область Украины живой птицы, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, инкубационного яйца, пуха и пера, не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов). Запрет коснулся кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.



В пресс-службе отметили, что Российская Федерация и Республика Беларусь также ввели временные ограничения в связи со вспышкой гриппа птиц.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства