В Казахстане запущен сервис "Налоговый кошелек" (ВИДЕО)

Актау. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен сервис "Налоговый кошелек" с целью упростить процесс оплаты налогов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, передает Kazakhstan Today.

"Налоговый кошелёк" - это сервис по приёму и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачётов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика", - сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Мангистауской области.





В ведомстве отметили, что ранее налогоплательщику при оплате было необходимо указать из более тысячи реквизитов нужные ему четыре - КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное, указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням.

Сервис "Налоговый кошелёк" предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из "Налогового кошелька" автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку", - пояснили в ДГД.

Также отмечается, что новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или предстоящим платежам, даёт возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса "Налогового кошелька" и получать уведомления о списании.

Сервис "Налогового кошелька" в мобильном приложении портала Комитета государственных доходов eSalyq опубликован на App Store и Play Market. Для получения доступа к сервису необходимо зарегистрироваться в приложении eSalyq, используя ЭЦП или по СМС-коду, для которого необходимо наличие регистрации в Базе мобильных граждан. Также в мобильном приложении можно настроить вход по ИИН/паролю, коду быстрого доступа и биометрии (FaceID, TouchID).

В течение 2020 года функции "Налогового кошелька" будут расширены. В частности, в марте появится возможность оплаты на платежный шлюз Электронного правительства путем привязки платежной карты Народного банка и перевода оплаты на Kaspi.kz, функции оплаты единого социального платежа и просмотра данных по объектам налогообложения.

В первом полугодии планируется подключение "Налогового кошелька" на портале электронного правительства (e.gov, m.gov), в сервисах банков второго уровня (Каспий банк, Народный банк, Альфа банк, Jysan bank, Форте банк, АТФ банк). В IV квартале будет добавлена корректировка данных по объектам налогообложения.

Обращаем внимание: сервис "Налогового кошелька" предназначен для автоматического погашения задолженности и предстоящих платежей только по налоговым платежам. Оплата задолженности по социальным платежам в приложении eSalyq будет реализована в сервисе "Сведения о задолженности по налоговым и социальным платежам", - уточнили в пресс-службе.

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