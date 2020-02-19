Комитет госдоходов разъяснил вопросы применения ККМ и сдачи имущества в аренду

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана опубликовал разъяснение по вопросам сдачи в аренду имущества и применению контрольно-кассовых машин, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 3 статьи 35 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении доходов, установленных Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", в том числе доходов, подлежащих налогообложению у источника выплаты, имущественного дохода. При этом, согласно пункту 4 статьи 35 Предпринимательского кодекса, физическое лицо, признанное плательщиком ЕСП, также вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Так, с 1 января 2019 года введена в действие статья 774 Налогового кодекса, которая позволяет отдельным категориям физических лиц осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые уплатили ЕСП, не используют труд наемных работников, оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами и (или) реализуют исключительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции.

При этом, согласно пункту 3 статьи 774 Налогового кодекса, не признаются в качестве плательщиков ЕСП: лица, осуществляющие указанные виды деятельности на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления; лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища; лица, занимающиеся частной практикой; иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов; лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Размер дохода плательщика ЕСП за календарный год не должен превышать 1175-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года", - уточнили в КГД.

В случае сдачи жилья в аренду налоговыми агентами

В соответствии с пунктом 1 статьи 350 Налогового кодекса, исчисление, удержание и уплата в бюджет индивидуального подоходного налога осуществляются у источника выплаты налоговым агентом по доходам, указанным в подпунктах 1) - 12) и 17) статьи 321 Налогового кодекса, в случае, если такие доходы подлежат выплате (выплачиваются) указанным налоговым агентом.

Согласно подпункту 53) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса, налоговый агент - индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, в том числе его структурные подразделения, а также юридическое лицо-нерезидент, на которых в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты.

Пунктом 1 статьи 355 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении предусмотрено, что декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу представляется в налоговые органы по месту нахождения налогового агента не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: налоговыми агентами, в том числе применяющими специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета; агентами или плательщиками социальных платежей, в том числе в свою пользу в соответствии с законами Республики Казахстан.

При заключении физическим лицом договора гражданско-правового характера с налоговым агентом, у налогового агента возникает обязательство по исчислению, удержанию и уплате индивидуального подоходного налога по ставке 10%, а также отражению данных сведений в декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ФНО 200.00), утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года №1095 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166 "Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления", которая представляется не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. При этом обязательство у физического лица по представлению Декларации по индивидуальному подоходному налогу отсутствует.

В случае сдачи жилья в аренду физическому лицу

Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 330 Налогового кодекса, к имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению, относится и доход, полученный физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 363 Налогового кодекса, декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют налогоплательщики-резиденты, в том числе физические лица, получившие имущественный доход.

Пунктом 1 статьи 320 Налогового кодекса, действующим в редакции, установлено, что доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 данной статьи, облагаются налогом по ставке 10%.

Пунктом 1 статьи 364 Налогового кодекса, установлено, что если иное не установлено данной статьей, декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции".

В случае сдачи физическим лицом в аренду квартиры физическому лицу, у физического лица, получившего имущественный доход в 2019 году, возникает обязательство по сдаче декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166 "Об утверждении форм налоговой отчетности", в срок до 31 марта 2020 года и уплате индивидуального подоходного налога по ставке 10% до 10 апреля 2020 года.

В случае сдачи жилья в аренду индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации

В соответствии с пунктом 1 статьи 681 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", объектом налогообложения для налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации, является доход, полученный за налоговый период.

Доход, определяемый для целей пункта 1 данной статьи, состоит из видов доходов, полученных (подлежащих получению) в Республике Казахстан и за ее пределами (с учетом корректировок, производимых в соответствии с пунктом 6 данной статьи), указанных в пункте 2 статьи 681 Налогового кодекса, в том числе доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе роялти, доход от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества.

Специальный налоговый режим на основе Упрощенной декларации (УД), регламентирован параграфом 3 Главы 77 Налогового кодекса

Условия для применения данного СНР:

- предельный размер дохода не должен превышать 24 038-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 1 января соответствующего финансового года. При этом в указанный доход, не включаются доходы в пределах 70 048-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, полученные индивидуальным предпринимателем путем безналичных расчетов с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной системы;

- среднесписочная численность работников - не более 30 человек.

Исчисление налогов по УД производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3%. Корректировка налогов в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5% от суммы налога за каждого работника при условии, если среднемесячная заработная плата превышает 23 МРП (для индивидуальных предпринимателей) и 29 МРП (для юридических лиц). Налоговая отчетность по УД (за исключением ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты) представляется 1 раз за полугодие в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом по форме 910.00 "Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса".

Уплата в бюджет налогов, указанных в упрощенной декларации, производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога и социального налога. ИПН, облагаемый у источника выплаты и социальные платежи уплачиваются ежемесячно.

Специальный налоговый режим на основе Патента, регламентирован параграфом 2 Главы 77 Налогового кодекса

Условия для применения данного СНР:

- предельный размер дохода не должен превышать 3528-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 1 января соответствующего финансового года;

- не используют труд работников;

- осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства.

Исчисление налогов по Патенту по доходам от аренды имущества производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 1%.

Расчет представляется на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала "электронное правительство", индивидуальными предпринимателями по форме 911.00 "Расчет стоимости патента".

Уплата в бюджет налогов, указанных в стоимости патента, производится налогоплательщиком до представления расчета.

Касательно применения контрольно-кассовых машин (ККМ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных (онлайн-ККМ).

При этом, согласно пункту 2 статьи 166 Налогового кодекса, положение по обязательному применению ККМ не распространяется на денежные расчеты:

1) физических лиц;

2) адвокатов и медиаторов;

3) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом;

4) Национального банка Республики Казахстан;

5) налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования;

6) банков второго уровня.

Отмечается, что под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек (подпункт 1) статьи 165 Налогового кодекса.





Исходя из этого, на сегодняшний день при осуществлении расчетов за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек применять ККМ обязаны все налогоплательщики за исключением указанных в пункте 2 статьи 166 Налогового кодекса. При этом отмечаем, что с 1 января 2020 года ККМ при денежных расчетах обязаны применять все индивидуальные предприниматели", - подчеркнули в КГД.

Также сообщается, что в государственный реестр ККМ включено 243 модели ККМ, из них 89 моделей онлайн-ККМ, в том числе 7 моделей, являющихся мобильным приложением. Цены на онлайн-ККМ отличаются в зависимости от модификации и технических возможностей. Минимальная стоимость стационарного онлайн-ККМ составляет 60 тысяч тенге. При этом на рынке также имеются модели ККМ, являющиеся мобильным приложением, платежи за пользование которыми варьируются от 0 до 3000 тенге в месяц (то есть имеются и бесплатные онлайн-ККМ, являющиеся мобильным приложением).

Вместе с тем налогоплательщики самостоятельно вправе выбрать и зарегистрировать любую из моделей онлайн-ККМ включенных в государственный реестр ККМ. При этом налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, обязаны применять ККМ без функции передачи данных.

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