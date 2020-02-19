Система Orphus

Комитет госдоходов разъяснил вопросы применения ККМ и сдачи имущества в аренду

18.02.2020, 16:51 12043
Комитет госдоходов разъяснил вопросы применения ККМ и сдачи имущества в аренду
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана опубликовал разъяснение по вопросам сдачи в аренду имущества и применению контрольно-кассовых машин, передает Kazakhstan Today.
 

В соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 3 статьи 35 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении доходов, установленных Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", в том числе доходов, подлежащих налогообложению у источника выплаты, имущественного дохода. При этом, согласно пункту 4 статьи 35 Предпринимательского кодекса, физическое лицо, признанное плательщиком ЕСП, также вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Так, с 1 января 2019 года введена в действие статья 774 Налогового кодекса, которая позволяет отдельным категориям физических лиц осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя", - отмечается в сообщении ведомства.

 
Напомним, плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые уплатили ЕСП, не используют труд наемных работников, оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами и (или) реализуют исключительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции.
 

При этом, согласно пункту 3 статьи 774 Налогового кодекса, не признаются в качестве плательщиков ЕСП: лица, осуществляющие указанные виды деятельности на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления; лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища; лица, занимающиеся частной практикой; иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов; лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Размер дохода плательщика ЕСП за календарный год не должен превышать 1175-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года", - уточнили в КГД.

 
В случае сдачи жилья в аренду налоговыми агентами
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 350 Налогового кодекса, исчисление, удержание и уплата в бюджет индивидуального подоходного налога осуществляются у источника выплаты налоговым агентом по доходам, указанным в подпунктах 1) - 12) и 17) статьи 321 Налогового кодекса, в случае, если такие доходы подлежат выплате (выплачиваются) указанным налоговым агентом.
 
Согласно подпункту 53) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса, налоговый агент - индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, в том числе его структурные подразделения, а также юридическое лицо-нерезидент, на которых в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты.
 
Пунктом 1 статьи 355 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении предусмотрено, что декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу представляется в налоговые органы по месту нахождения налогового агента не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: налоговыми агентами, в том числе применяющими специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета; агентами или плательщиками социальных платежей, в том числе в свою пользу в соответствии с законами Республики Казахстан.
 
При заключении физическим лицом договора гражданско-правового характера с налоговым агентом, у налогового агента возникает обязательство по исчислению, удержанию и уплате индивидуального подоходного налога по ставке 10%, а также отражению данных сведений в декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ФНО 200.00), утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года №1095 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166 "Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления", которая представляется не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. При этом обязательство у физического лица по представлению Декларации по индивидуальному подоходному налогу отсутствует.
 
В случае сдачи жилья в аренду физическому лицу
 
Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 330 Налогового кодекса, к имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению, относится и доход, полученный физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами.
 
В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 363 Налогового кодекса, декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют налогоплательщики-резиденты, в том числе физические лица, получившие имущественный доход.
 
Пунктом 1 статьи 320 Налогового кодекса, действующим в редакции, установлено, что доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 данной статьи, облагаются налогом по ставке 10%.
 
Пунктом 1 статьи 364 Налогового кодекса, установлено, что если иное не установлено данной статьей, декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции".
 
В случае сдачи физическим лицом в аренду квартиры физическому лицу, у физического лица, получившего имущественный доход в 2019 году, возникает обязательство по сдаче декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166 "Об утверждении форм налоговой отчетности", в срок до 31 марта 2020 года и уплате индивидуального подоходного налога по ставке 10% до 10 апреля 2020 года.
 
В случае сдачи жилья в аренду индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 681 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", объектом налогообложения для налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации, является доход, полученный за налоговый период.
 
Доход, определяемый для целей пункта 1 данной статьи, состоит из видов доходов, полученных (подлежащих получению) в Республике Казахстан и за ее пределами (с учетом корректировок, производимых в соответствии с пунктом 6 данной статьи), указанных в пункте 2 статьи 681 Налогового кодекса, в том числе доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе роялти, доход от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества.
 
Специальный налоговый режим на основе Упрощенной декларации (УД), регламентирован параграфом 3 Главы 77 Налогового кодекса 
 
Условия для применения данного СНР:
 
- предельный размер дохода не должен превышать 24 038-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 1 января соответствующего финансового года. При этом в указанный доход, не включаются доходы в пределах 70 048-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, полученные индивидуальным предпринимателем путем безналичных расчетов с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной системы;
 
 - среднесписочная численность работников - не более 30 человек. 
 
Исчисление налогов по УД производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3%. Корректировка налогов в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5% от суммы налога за каждого работника при условии, если среднемесячная заработная плата превышает 23 МРП (для индивидуальных предпринимателей) и 29 МРП (для юридических лиц). Налоговая отчетность по УД (за исключением ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты) представляется 1 раз за полугодие в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом по форме 910.00 "Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса". 
 
Уплата в бюджет налогов, указанных в упрощенной декларации, производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога и социального налога. ИПН, облагаемый у источника выплаты и социальные платежи уплачиваются ежемесячно.
 
Специальный налоговый режим на основе Патента, регламентирован параграфом 2 Главы 77 Налогового кодекса 
 
Условия для применения данного СНР:
 
- предельный размер дохода не должен превышать 3528-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 1 января соответствующего финансового года;
 
 - не используют труд работников;
 
- осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства.
 
Исчисление налогов по Патенту по доходам от аренды имущества производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 1%.
 
Расчет представляется на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала "электронное правительство", индивидуальными предпринимателями по форме 911.00 "Расчет стоимости патента".
 
Уплата в бюджет налогов, указанных в стоимости патента, производится налогоплательщиком до представления расчета.
 
Касательно применения контрольно-кассовых машин (ККМ)
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных (онлайн-ККМ).
 
При этом, согласно пункту 2 статьи 166 Налогового кодекса, положение по обязательному применению ККМ не распространяется на денежные расчеты:
 
1) физических лиц;
 
2) адвокатов и медиаторов;
 
3) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом;
 
4) Национального банка Республики Казахстан;
 
5) налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования; 
 
6) банков второго уровня.
 
Отмечается, что под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек (подпункт 1) статьи 165 Налогового кодекса. 

Исходя из этого, на сегодняшний день при осуществлении расчетов за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек применять ККМ обязаны все налогоплательщики за исключением указанных в пункте 2 статьи 166 Налогового кодекса. При этом отмечаем, что с 1 января 2020 года ККМ при денежных расчетах обязаны применять все индивидуальные предприниматели", - подчеркнули в КГД.

 
Также сообщается, что в государственный реестр ККМ включено 243 модели ККМ, из них 89 моделей онлайн-ККМ, в том числе 7 моделей, являющихся мобильным приложением. Цены на онлайн-ККМ отличаются в зависимости от модификации и технических возможностей. Минимальная стоимость стационарного онлайн-ККМ составляет 60 тысяч тенге. При этом на рынке также имеются модели ККМ, являющиеся мобильным приложением, платежи за пользование которыми варьируются от 0 до 3000 тенге в месяц (то есть имеются и бесплатные онлайн-ККМ, являющиеся мобильным приложением). 
 
Вместе с тем налогоплательщики самостоятельно вправе выбрать и зарегистрировать любую из моделей онлайн-ККМ включенных в государственный реестр ККМ. При этом налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, обязаны применять ККМ без функции передачи данных.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая