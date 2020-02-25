Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Жилстройсбербанк начал прием заявок по программе "Военный продукт", передает Kazakhstan Today.

Сегодня 3 тысячи казахстанских военнослужащих и сотрудников спецорганов, получателей жилищных выплат, которые копят на жилье в Жилстройсбербанке, получили СМС-уведомления. В них сообщается о старте очередного этапа Программы и о том, в какой период им необходимо обратиться в Жилстросбербанк для подачи заявления на оформление кредита", - сообщила пресс-служба Жилстройсбербанка.

По информации пресс-службы, в 2020 году на льготное кредитование по программе "Военный продукт" выделено 60 млрд тенге. Банк уважает время каждого клиента, поэтому были сформированы списки кандидатов на получение займов по Программе в зависимости от суммы накоплений получателей жилвыплат и по периоду подачи заявки.

Отмечается, что в список вошли кандидаты, имеющие на 1 января 2020 года накопления в размере от 10% до 49% (включительно) от расчетной суммы займа - 25 млн тенге для городов Нур-Султан и Алматы и 15 млн тенге для остальных регионов. Всего в список вошли около 3 тысяч человек. В начале списка идут те, кто накопил 49%, а затем кандидаты распределены по мере уменьшения суммы накоплений. Первые в списке могут подать заявку на получение кредита уже сейчас.

Для того чтобы военнослужащие могли планировать свое время и подготовить необходимые документы, для каждого кандидата установлен период подачи кредитной заявки в два месяца. Например, если для кандидата определен месяц апрель, то кандидат может подать кредитную заявку с 1 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года", - проинформировали в пресс-службе.

Заем выдается на приобретение и ремонт первичного или вторичного жилья, в том числе по договору долевого участия. Первоначальный взнос составляет от 15%, ставка вознаграждения по займу - 8%, срок кредитования - до 25 лет. При этом военнослужащие, имеющие возможность пополнить вклад до 50% от необходимой суммы займа, могут получить кредит под 6% годовых в любой удобный для него период. Данный вид займа могут оформить все получатели жилищных выплат, вне зависимости от списка, определенного банком.

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