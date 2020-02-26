Минфин подозревает, что из Казахстана вывели капитал на 27 трлн тенге

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана Габит Лесбеков сообщил о выводе из страны капитала на сумму 27 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

В комитете существует единая информационная аналитическая база, куда аккумулируются все подозрительные пороговые сообщения. По ним ведется соответствующая аналитика, чтобы установить критерий подозрительности и определить, есть ли основания полагать, что эти операции связаны с легализацией доходов, отмыванием денег или финансированием терроризма. При нахождении таких оснований мы выстраиваем гипотезу, информация направляется через Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы для дальнейшего преследования", - объяснил Лесбеков.

Он отметил, что под показатель "Вывод капитала из страны" представлено 1,6 млн сообщений на общую сумму 27 трлн тенге. При этом наибольшая сумма средств, более 80%, приходится на Великобританию, Россию, Китай, Италию и США. Только в Великобританию и Россию, по словам спикера, ушло порядка 10 трлн тенге, пишет "МК Казахстан".

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