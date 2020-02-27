В РК планируют выпускать бюджетные автомобили

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют выпускать бюджетные автомобили, передает Kazakhstan Today.

Конечная стоимость новых автомобилей отечественного производства в автосалоне не превысит 3 млн тенге, сообщает "Хабар 24" .

По словам президента Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрея Лаврентьева, в планах отечественного автопрома довести объем производства машин до 100 тысяч единиц в год.

С учетом всей комплексной большой работы мы считаем достижение 100-тысячного объема вполне реалистичным. Более того, в рамках проведенных переговоров с правительством и задач, поставленных им, существует новая задача - это производство отечественного автомобиля, так называемого лоукоста, когда стоимость не должна превышать 3 млн тенге. Дополнительные программы будут созданы, в том числе автомобильного кредитования, лизинговых процедур. Мы нашли модель, которая позволила иметь конечную стоимость автомобиля в автосалоне не более 3 млн тенге", - рассказал Лаврентьев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства