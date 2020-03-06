Актау. 5 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Палате предпринимателей Мангистауской области состоялось расширенное заседание Регионального совета с участием акима области Серикбая Трумова, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением правительства РК акимату Мангистауской области поручено разработать социально-инвестиционные проекты. В связи с этим, для стимулирования занятости в городе Жанаозен была проведена работа по привлечению субъектов предпринимательства путем локализации закупок АО "ОзенМунайГаз", в результате от 33 компаний поступило предложение по 39 проектам", - отметил Серикбай Трумов.

По словам директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Нурбека Карасаева, объем инвестиций по всем проектам составил 25 млрд тенге.

Планируется создание более 1300 новых рабочих мест. В настоящее время ведется работа по двум проектам на общую сумму 759 млн тенге, в результате чего будет создано более 40 новых рабочих мест. На стадии заключения договора рассматриваются 5 проектов", - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Кроме того, заместителем премьер-министра Республики Казахстан утверждена Дорожная карта проекта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в городе Жанаозене.

Создана региональная совместная рабочая группа по трудоустройству в городе Жанаозен с привлечением и локализацией субъектов предпринимательства на закупки АО "ОзенМунайГаз". Руководитель рабочей группы - первый заместитель акима области и директор Палаты предпринимателей Мангистауской области.

До настоящего времени было проведено 5 заседаний данной рабочей группы, на которых были рассмотрены вопросы по реализации проектов.

В завершение мероприятия был подписан трехсторонний меморандум с акиматом города Жанаозена, АО "ОзенМунайГаз" и Палатой предпринимателей Мангистауской области. В рамках данного меморандума компания "ОзенМунайГаз", соблюдая порядок осуществления закупок, учитывая социальную значимость вопроса по созданию рабочих мест, обязана создать условия для реализации проекта стандарта закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына".

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